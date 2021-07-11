Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı

Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO yeni klibi ile gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatı, filmleri, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Jennifer Lopez yine yaptı yapacağını. 51 yaşındaki Lopez yeni klibindeki iddialı halleriyle sosyal medya gündeminde. Kumda ve denizde verdiği pozlarla dikkat çeken JLO, geçtiğimiz aylarda bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirmişti.