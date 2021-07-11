Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı
Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO yeni klibi ile gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatı, filmleri, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Jennifer Lopez yine yaptı yapacağını. 51 yaşındaki Lopez yeni klibindeki iddialı halleriyle sosyal medya gündeminde. Kumda ve denizde verdiği pozlarla dikkat çeken JLO, geçtiğimiz aylarda bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirmişti.
11.07.2021 11:56
- Son Güncelleme: 11.07.2021 11:59
Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, makyajsız hali ile geçtiğimiz aylarda günlerce konuşulmuştu. Lopez'in 'Günaydın' notuyla takipçilerinin beğenisine sunduğu bornozlu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken, yorumlar da epey dikkat çekiciydi.