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Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı

Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO yeni klibi ile gündeme bomba gibi düştü. Aşk hayatı, filmleri, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Jennifer Lopez yine yaptı yapacağını. 51 yaşındaki Lopez yeni klibindeki iddialı halleriyle sosyal medya gündeminde. Kumda ve denizde verdiği pozlarla dikkat çeken JLO, geçtiğimiz aylarda bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

11.07.2021 11:56 - Son Güncelleme: 11.07.2021 11:59
Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı

JLO YİNE YAPTI YAPACAĞINI!

Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı, görüntüsü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı

Son dönemde evliliğin ucundan dönen Lopez eski nişanlısına dönerek herkesi şoke etmişti. 17 yıl önce ayrılan Ben Affleck ve Lopez yeniden barışmış ve herkesi şoke etmişlerdi.

Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı

HER KARESİ OLAY!

Yeni müzik videosu Cambio El Paso için kumda ve denizde verdiği iddialı pozlarıyla dikkat çeken JLO sosyal medyada olay oldu.

Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı

Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, makyajsız hali ile geçtiğimiz aylarda günlerce konuşulmuştu. Lopez'in 'Günaydın' notuyla takipçilerinin beğenisine sunduğu bornozlu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken, yorumlar da epey dikkat çekiciydi.

Jennifer Lopez sınırları zorladı! Büyük aşkı Ben Affleck ile barışan JLO twerk yaptı kumlarda yuvarlandı

Uyanır uyanmaz kamera karşısına geçen ve selfie çeken Lopez'e bazı takipçileri 'Sabah suratı' hashtagi üzerinden çok sayıda esprili yorumda bulundu ve 'Sabah uyandığında böyle görünüyorsa…' şeklinde notlar yazdı. İşte başta Jennifer Lopez olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.