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Haberler Magazin Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı tekne pozuna beğeni yağdı

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı tekne pozuna beğeni yağdı

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Başrollerini Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Tanrısevsin, teknede verdiği pozla hayranlarını mest etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı, saniyeler içinde binlerce beğeni aldı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o paylaşımı...

11.10.2021 23:43 - Son Güncelleme: 11.10.2021 23:43
Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı tekne pozuna beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda sergilediği Ayşe karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı tekne pozuna beğeni yağdı

Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin takdirini kazanan Tanrısevsin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı tekne pozuna beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı tekne pozuna beğeni yağdı

Ünlü oyuncu, teknede verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı tekne pozuna beğeni yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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