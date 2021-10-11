Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle göz kamaştırdı tekne pozuna beğeni yağdı
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin paylaştı sosyal medya yıkıldı! Başrollerini Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Tanrısevsin, teknede verdiği pozla hayranlarını mest etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı, saniyeler içinde binlerce beğeni aldı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in o paylaşımı...
11.10.2021 23:43
- Son Güncelleme: 11.10.2021 23:43
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda sergilediği Ayşe karakteriyle büyük beğeni topladı.