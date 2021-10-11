Berk Oktay aşka geldi! Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile poz verdi sosyal medya yıkıldı
Berk Oktay aşka geldi! Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteri ile büyük beğeni toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun bir süre önce meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarına doludizgin devam eden ünlü çiftten Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Atiksoy da o fotoğrafı kendi sayfasına taşıdı. İkilinin romantik pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un o pozu...
11.10.2021 23:20
- Son Güncelleme: 11.10.2021 23:20
Berk Oktay, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile verdiği romantik bir pozu Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.
İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un romantik pozları başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...