Kalp Atışı'nın Oğuz'u Ali Burak Ceylan acı haberi duyurdu! Babası Ertuğrul Ceylan hayatını kaybetti

Başarılı oyuncu Ali Burak Ceylan, 'Kalp Atışı' dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak ünlü oyuncu, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Ceylan, babası Ertuğrul Ceylan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.