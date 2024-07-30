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Kalp Atışı'nın Oğuz'u Ali Burak Ceylan acı haberi duyurdu! Babası Ertuğrul Ceylan hayatını kaybetti

Başarılı oyuncu Ali Burak Ceylan, 'Kalp Atışı' dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak ünlü oyuncu, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Ceylan, babası Ertuğrul Ceylan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 18:37 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 18:37
Kalp Atışı’nın Oğuz’u Ali Burak Ceylan acı haberi duyurdu! Babası Ertuğrul Ceylan hayatını kaybetti 1

Başarılı oyuncu Ali Burak Ceylan, 'Kalp Atışı' dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak ünlü oyuncu, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Ceylan, babası Ertuğrul Ceylan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kalp Atışı’nın Oğuz’u Ali Burak Ceylan acı haberi duyurdu! Babası Ertuğrul Ceylan hayatını kaybetti 2

Kalp Atışı dizisinde Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Hakan Gerçek, Selahattin Paşalı gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ali Burak Ceylan adını geniş kitlelere duyurdu.

Kalp Atışı’nın Oğuz’u Ali Burak Ceylan acı haberi duyurdu! Babası Ertuğrul Ceylan hayatını kaybetti 3

Instagram'da 1,2 milyon kişinin takip ettiği ünlü oyuncu aynı zamanda yakışıklılığı ile de göz kamaştırıyor.

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