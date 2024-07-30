Kalp Atışı'nın Oğuz'u Ali Burak Ceylan acı haberi duyurdu! Babası Ertuğrul Ceylan hayatını kaybetti

Başarılı oyuncu Ali Burak Ceylan, 'Kalp Atışı' dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak ünlü oyuncu, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Ceylan, babası Ertuğrul Ceylan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Başarılı oyuncu Ali Burak Ceylan, 'Kalp Atışı' dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak ünlü oyuncu, bu sefer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Ceylan, babası Ertuğrul Ceylan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kalp Atışı dizisinde Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Hakan Gerçek, Selahattin Paşalı gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ali Burak Ceylan adını geniş kitlelere duyurdu.
Instagram'da 1,2 milyon kişinin takip ettiği ünlü oyuncu aynı zamanda yakışıklılığı ile de göz kamaştırıyor.