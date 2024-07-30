Sibel Can 54 yaşına bastı! Çocukları Melisa Ural, Emir Aksüt, Engincan Ural bir araya geldi! İşte Sibel Can ve çocuklarından doğum günü pozu

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, 54. yaşını kutladı! Ünlü sanatçı Sibel Can'ın doğum gününde Hakan Ural ve Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocukları Melisa Ural, Engincan Ural, Emir Aksüt bir araya gelerek annelerini yalnız bırakmadı. İşte Sibel Can'ın doğum gününde çocuklarıyla verdiği aile fotoğrafı...
Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, 54. yaşını kutladı! Ünlü sanatçı Sibel Can'ın doğum gününde Hakan Ural ve Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocukları Melisa Ural, Engincan Ural, Emir Aksüt bir araya gelerek annelerini yalnız bırakmadı. İşte Sibel Can'ın doğum gününde çocuklarıyla verdiği aile fotoğrafı...
Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğan Sibel Can, henüz 14 yaşındayken sahne hayatına adım attı.
17 yaşındayken assolist olan Sibel Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırdı. İkilinin ilişkisi nikah masasına ilerledi ve Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu.