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60'lık Hülya Avşar'ın ev hallerine bakın! Mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı evi de merak konusu oldu! İşte Avşar kızının evi...

Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar, 60 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık günlük yaşamından kesitler paylaşan Avşar, son olarak mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı. Bu paylaşım sonrası Avşar kızının evi de merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar'ın mutfaktaki eğlenceli anları ve evi...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 17:57 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 18:17
60’lık Hülya Avşar’ın ev hallerine bakın! Mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı evi de merak konusu oldu! İşte Avşar kızının evi... 1

Sosyal medya hesabından sık sık günlük yaşamından kesitler paylaşan Hülya Avşar, son olarak mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı. Bu paylaşım sonrası Avşar kızının evi de merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar'ın mutfaktaki eğlenceli anları ve evi...

60’lık Hülya Avşar’ın ev hallerine bakın! Mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı evi de merak konusu oldu! İşte Avşar kızının evi... 2
60'lık Hülya Avşar'ın ev hallerine bakın!

Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden Zehra adını verdiği kızı olan 1 çocuk annesi Hülya Avşar, 60 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle göz kamaştırıyor.

60’lık Hülya Avşar’ın ev hallerine bakın! Mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı evi de merak konusu oldu! İşte Avşar kızının evi... 3

Intagram'da 2,9 milyon kişinin takip ettiği Hülya Avşar, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.

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