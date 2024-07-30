60'lık Hülya Avşar'ın ev hallerine bakın! Mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı evi de merak konusu oldu! İşte Avşar kızının evi...

Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar, 60 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık günlük yaşamından kesitler paylaşan Avşar, son olarak mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı. Bu paylaşım sonrası Avşar kızının evi de merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar'ın mutfaktaki eğlenceli anları ve evi...
Sosyal medya hesabından sık sık günlük yaşamından kesitler paylaşan Hülya Avşar, son olarak mutfakta eğlenceli anlarını paylaştı. Bu paylaşım sonrası Avşar kızının evi de merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar'ın mutfaktaki eğlenceli anları ve evi...
Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden Zehra adını verdiği kızı olan 1 çocuk annesi Hülya Avşar, 60 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle göz kamaştırıyor.
Intagram'da 2,9 milyon kişinin takip ettiği Hülya Avşar, sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.