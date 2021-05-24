Nükhet Duru, Kadir İnanır sorusu karşısında şaştı kaldı! “Aşk yok” dedi bakın ne cevap verdi…
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Ay çocuklar, bu kapanmalarda vakit geçmiyor bazen. Haydi, o zaman soru-cevap etkinliğime hoş geldiniz" diyerek takipçilerinden kendisine soru sormasını isteyen Duru, Kadir İnanır sorusu karşında şaştı kaldı. Ünlü şarkıcı, "Kadir İnanır ile aşk yaşadınız mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi…
24.05.2021 21:12
- Son Güncelleme: 24.05.2021 21:13
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, "Ay çocuklar, bu kapanmalarda vakit geçmiyor bazen. Haydi, o zaman soru-cevap etkinliğime hoş geldiniz" diyerek takipçileriyle sohbet etti.
Instagram'da 152 bin takipçisi bulunan Duru, bir takipçisinin "Kadir İnanır ile aşk yaşadınız mı?" sorusu üzerine ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Duru, söz konusu soruyu "Hayatım bu soruyu nereden buldun? Vallahi şaşkınlığımdan hareketle, bir cevap hakkını sana ayırdım. Niye olsun? Ne alaka Allah aşkına..." şeklinde cevapladı.
Ünlü şarkıcının, Kadir İnanır sorusuna verdiği cevap kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken Nükhet Duru'nun yaşı ise merak konusu oldu. İşte başta Nükhet Duru olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004