Nükhet Duru, Kadir İnanır sorusu karşısında şaştı kaldı! “Aşk yok” dedi bakın ne cevap verdi…

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Instagram'ın soru-cevap özelliğini kullanarak takipçilerinin sorularını yanıtladı. "Ay çocuklar, bu kapanmalarda vakit geçmiyor bazen. Haydi, o zaman soru-cevap etkinliğime hoş geldiniz" diyerek takipçilerinden kendisine soru sormasını isteyen Duru, Kadir İnanır sorusu karşında şaştı kaldı. Ünlü şarkıcı, "Kadir İnanır ile aşk yaşadınız mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi…

24.05.2021 21:12 - Son Güncelleme: 24.05.2021 21:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





