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Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Ülkeyi terk ederim’ dedi Onur Tuna itirafı olay oldu

Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! 'Ülkeyi terk ederim' dedi iddialı konuştu… Şimdilerde başrolünü Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu ile paylaştığı Kağıt Ev dizisiyle izleyiciyle buluşan Tuvana Türkay, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlardan rahatsız oldu. Ünlü oyuncu, geçirdiği estetik operasyonları ti'ye alanlara ve 'Ağır Romantik' filmindeki rol arkadaşı Onur Tuna'ya yaptığı gafla ilgili eleştirilere daha fazla sessiz kalamadı. Konuların yeniden gündeme gelmesine isyan eden oyuncu, adeta ateş püskürdü. İşte 'Ülkeyi terk ederim' diyen Türkay'ın o açıklaması…

24.05.2021 20:36 - Son Güncelleme: 24.05.2021 20:36
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Ülkeyi terk ederim’ dedi Onur Tuna itirafı olay oldu

Geçirdiği estetik operasyonları ti'ye alınan ve 'Ağır Romantik' filmindeki rol arkadaşı Onur Tuna'ya yaptığı gafla uzun süre konuşulan Tuvana Türkay, bu konuların sürekli gündeme getirilmesine isyan etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Ülkeyi terk ederim’ dedi Onur Tuna itirafı olay oldu

Sadece burun estetiği olduğunu belirten oyuncu Tuvana Türkay, "Bunum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın, ülkeyi terk ederim" diyerek sert çıktı.

Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Ülkeyi terk ederim’ dedi Onur Tuna itirafı olay oldu

Tuvana Türkay, gaf olayıyla ilgili ise "O sette dönen şantajları, berbat olayları illa açık mı edeyim? Oyuncu arkadaşımın rencide olmaması adına susuyorum" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Ülkeyi terk ederim’ dedi Onur Tuna itirafı olay oldu

Tuvana Türkay'ın açıklamasının ardından ünlü oyuncunun estetiksiz hali merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Tuvana Türkay olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Ülkeyi terk ederim’ dedi Onur Tuna itirafı olay oldu

Dilan Çiçek Deniz