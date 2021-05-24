Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Ülkeyi terk ederim’ dedi Onur Tuna itirafı olay oldu

Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay açtı ağzını yumdu gözünü! 'Ülkeyi terk ederim' dedi iddialı konuştu… Şimdilerde başrolünü Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu ile paylaştığı Kağıt Ev dizisiyle izleyiciyle buluşan Tuvana Türkay, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlardan rahatsız oldu. Ünlü oyuncu, geçirdiği estetik operasyonları ti'ye alanlara ve 'Ağır Romantik' filmindeki rol arkadaşı Onur Tuna'ya yaptığı gafla ilgili eleştirilere daha fazla sessiz kalamadı. Konuların yeniden gündeme gelmesine isyan eden oyuncu, adeta ateş püskürdü. İşte 'Ülkeyi terk ederim' diyen Türkay'ın o açıklaması…

24.05.2021 20:36 - Son Güncelleme: 24.05.2021 20:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





