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Kalk Gidelim dizi setinde turist şoku! Aslı Omağ'ın Azmak Nehri'ndeki zor anları...

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Aslı Omağ ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı 'Kalk Gidelim' dizisinin Muğla'daki Azmak Nehri'nde yapılan çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Rol gereği nehirde boğulma sahneleri çekilen Aslı Omağ, bir turist tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ekip, çekimlerine kaldığı yerden devam etti, turist ise Aslı Omağ'a övgüler yağdırdı.

18.09.2020 09:53 - Son Güncelleme: 18.09.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





