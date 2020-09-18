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Kalk Gidelim dizi setinde turist şoku! Aslı Omağ'ın Azmak Nehri'ndeki zor anları...

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Mehtap Bayri, Aslı Omağ ve Ayça Varlıer'in başrollerinde yer aldığı 'Kalk Gidelim' dizisinin Muğla'daki Azmak Nehri'nde yapılan çekimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Rol gereği nehirde boğulma sahneleri çekilen Aslı Omağ, bir turist tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ekip, çekimlerine kaldığı yerden devam etti, turist ise Aslı Omağ'a övgüler yağdırdı.

18.09.2020 09:53 - Son Güncelleme: 18.09.2020 09:53
Kalk Gidelim dizi setinde turist şoku! Aslı Omağ'ın Azmak Nehri'ndeki zor anları...

'Kalk Gidelim' dizisinde 'Meryem' karakterine hayat veren Aslı Omağ'ın, rol gereği Azmak Nehri'ndeki boğulma sahneleri çekilirken ilginç bir olay yaşandı.

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Kalk Gidelim dizi setinde turist şoku! Aslı Omağ'ın Azmak Nehri'ndeki zor anları...

Aslı Omağ'ın gerçekten boğulduğunu sanıp yardıma koşan yabancı bir turist, ekibi şoke etti.

Kalk Gidelim dizi setinde turist şoku! Aslı Omağ'ın Azmak Nehri'ndeki zor anları...

Turistin oyuncuyu kurtarmaya çalışması, bir süre çekimlerin uzamasına neden oldu. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ekip, çekimlerine kaldığı yerden devam etti.

Kalk Gidelim dizi setinde turist şoku! Aslı Omağ'ın Azmak Nehri'ndeki zor anları...

Omağ, kendisini kurtarmaya çalışan turiste durumu anlattı ve sonra da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kalk Gidelim dizi setinde turist şoku! Aslı Omağ'ın Azmak Nehri'ndeki zor anları...

Yabancı turist, aslında milli yüzücü olduğunu öğrendiği 51 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı.

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