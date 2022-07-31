Kalça dekoltesi veren Seren Serengil rakiplerine böyle seslendi 'Ne ekranda ne sahnede...' 51'lik yaşını hiçe saydı bembeyaz mayosuyla akılları baştan aldı!

Fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz'dan yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil son olarak yeni bir programla izleyici karşısına çıkacağını açıklamıştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen ünlü sunucu geçtiğimiz aylarda geçirdiği yeni operasyonla sağlığına kavuştu. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Söylemezsem Olmaz defterini kapatan Serengil kendisine ait yeni bir kadın programı sunacak.