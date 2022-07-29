İkizleri olan Seray Sever isyan etti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer haberini görünce daha fazla içinde tutamadı! ‘1500 dolardan...'
İkizleri olan Seray Sever isyan etti! Eray Sünbül ile 2018 yılında nikâh masasına oturan Seray Sever, 19 Nisan'da ikizlerine kavuştu. 49 yaşındaki ünlü sunucu, doğum sonrası ikizleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Seray, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ile ilgili çıkan 'dadı' haberlerini gören Sever, adeta isyan etti. İşte detaylar...
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan Seray Sever, 19 Nisan'da ikizlerine kavuştu.
49 yaşındaki ünlü isim, kendisinin ve ikizlerin sağlık durumu hakkında yaptığı ilk açıklamada, "Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz. Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah'ın mucizeleri" şeklinde konuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ile ilgili çıkan bir haberi sosyal medya hesabına taşıyan Sever, adeta isyan etti.
'KURT EFE İÇİN AYLIK 45 BİN TL' İDDİASI!
Seray Sever'in paylaştığı söz konusu haberde şunlar anlatıldı: 2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de geçtiğimiz nisan ayında Kurt Efe ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ikilinin, doğumdan kısa süre sonra önce Filipinli bir bakıcıyla, ardından Türk bir bebek hemşiresi ile anlaştığı iddia edildi. Filipinli bakıcıya bin 400 dolar (yaklaşık 25 bin TL) ödeyen ünlü çiftin, bebek hemşiresini işe aldıktan sonra aylık bakıcı masrafının 45 bin TL'ye çıktığı öne sürüldü.