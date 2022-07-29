İkizleri olan Seray Sever isyan etti! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer haberini görünce daha fazla içinde tutamadı! ‘1500 dolardan...’

49 yaşındaki ünlü isim, kendisinin ve ikizlerin sağlık durumu hakkında yaptığı ilk açıklamada, "Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34'üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz. Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah'ın mucizeleri" şeklinde konuştu.