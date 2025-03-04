Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

2018 Kainat Güzeli Catriona Gray, uzun süre önce oyuncu Sam Milby ile aşk yaşamaya başladı ve ikili nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.
Ancak bir süre sonra ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başlayan Gray ve Milby ikilisi ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
Geçtiğimiz haftalarda ilişkisini bitiren Catriona Gray ise aşk acısını unutmak için soluğu Türkiye'de aldı.
Gray, rotasını daha sonra İstanbul'a çevirdi. Şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezen ünlü model, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.
Paylaşımlarıyla büyük ilgi gören model, şehrin her köşesinin ilham dolu olduğunu belirtti.
Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi ve Sultanahmet Camii'ni gezen Gary, Kapalıçarşı'ya da gitmeyi ihmal etmedi.
Yöresel lezzetlerin tadına bakarak alışveriş yapan dünyaca ünlü model, Türk kahvesini çok beğendiği dile getirdi.
Öte yandan Catriona Gray takipçilerine İstanbul'u ziyaret etmelerini önerdi.
İşte Catriona Gray'in Türkiye'den yaptığı paylaşımlardan bazıları...