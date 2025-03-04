Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

2018 Kainat Güzeli Catriona Gray, uzun süre önce oyuncu Sam Milby ile aşk yaşamaya başladı ve ikili nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ancak bir süre sonra ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başlayan Gray ve Milby ikilisi ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda ilişkisini bitiren Catriona Gray ise aşk acısını unutmak için soluğu Türkiye'de aldı.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte soluğu Türkiye'ye gelen ünlü modelin ilk durağı Kapadokya oldu.