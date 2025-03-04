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Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

2018 Kainat Güzeli Catriona Gray, nişanlısı Sam Milby ile ayrıldıktan sonra soluğu Türkiye'de aldı. Aşk acısını unutmak ülkemize gelen Filipinli güzelin ilk durağı Kapadokya oldu. Burada kilim dokuyup çömlek yapan Gray, rotasını daha sonra İstanbul'a çevirdi. İstanbul'a aşık olan model, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 10:55
Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

2018 Kainat Güzeli Catriona Gray, uzun süre önce oyuncu Sam Milby ile aşk yaşamaya başladı ve ikili nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Ancak bir süre sonra ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başlayan Gray ve Milby ikilisi ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Geçtiğimiz haftalarda ilişkisini bitiren Catriona Gray ise aşk acısını unutmak için soluğu Türkiye'de aldı.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Yakın arkadaşlarıyla birlikte soluğu Türkiye'ye gelen ünlü modelin ilk durağı Kapadokya oldu.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Gray, rotasını daha sonra İstanbul'a çevirdi. Şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezen ünlü model, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Paylaşımlarıyla büyük ilgi gören model, şehrin her köşesinin ilham dolu olduğunu belirtti.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi ve Sultanahmet Camii'ni gezen Gary, Kapalıçarşı'ya da gitmeyi ihmal etmedi.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Yöresel lezzetlerin tadına bakarak alışveriş yapan dünyaca ünlü model, Türk kahvesini çok beğendiği dile getirdi.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Öte yandan Catriona Gray takipçilerine İstanbul'u ziyaret etmelerini önerdi.

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

İşte Catriona Gray'in Türkiye'den yaptığı paylaşımlardan bazıları...

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Catriona Gray

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Catriona Gray

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Catriona Gray

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Catriona Gray

Kainat Güzeli Catriona Gray teselliyi Türkiye’de buldu!

Catriona Gray