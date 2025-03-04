Belgrad Ormanı Ece Gürel bulundu mu, yaşıyor mu? Ece Gürel kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

↪ Turan Altun, akşam saat 21.00 civarında alana gelerek arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Altun, şunları ifade etti: "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6. ve 7. koordinatlarda arama yaptık. Aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. Güvenliğimizi sağlamak için 4 çevik kuvvet ekibi bizimle birlikteydi. Toplamda 30 metrelik alanlarda tarama yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu tür çalışmalarda aktif gönüllüleriz. Alanın içinde ekip arkadaşım ile birlikte yan yana çalıştık. Ben, bulunduğunu duyurup bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu tür eğitimler alıyoruz. Her şeyin doğru şekilde yapılması gerektiği gibi, alanda da ona göre hareket ettik."

Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği'nin lideri Yusuf Ahmet Kulca, Ece Gürel 'in 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını soranlara, "Hava çok soğuktu. 4 gün boyunca yemek ve su yoktu. Ancak, ormanın kendisi ona koruyuculuk yapmış olabilir. Orman mühendisliği bilgisi, Gürel'in hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir," şeklinde cevap verdi.

ECE GÜREL OLAYI NEDİR?

↪ Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü, Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek ayrılan Ece Gürel (36) için yakınları kaybolduğu ihbarında bulundu. Bu ihbarın ardından polis, AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ilçe belediyesi arama kurtarma ekibi, geniş çaplı bir arama başlattı. Ayrıca, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları, Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışmalarını sürdürdü.

↪ Belgrad Ormanı'ndaki aramalarda, Gürel'e ait cep telefonu ve kişisel eşyalar bulundu. Ayrıca, kaybolan kadının evinden çıkarkenki görüntüleri, ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden inişi ve orman girişinde inmesi, araç içi kameralarına yansıdı.