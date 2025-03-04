Belgrad Ormanı Ece Gürel bulundu mu, yaşıyor mu? Ece Gürel kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve üç gündür haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel, yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Peki 3 gündür kaybolan Ece Gürel neredeydi? İşte detaylar...
ECE GÜREL SAĞ BULUNDU
Belgrad Ormanı'na gideceğini arkadaşına bildirdikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, üç gündür süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Günlerdir devam eden aramalar sonucunda ekipler, Gürel'e ulaşmayı başardı.
ECE GÜREL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Arama kurtarma ekipleri, Ece Gürel'i orman içindeki bir dere kenarında uyur halde buldu. Hafif yaralı olduğu belirlenen Gürel, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
↪ Soğuk hava koşullarından olumsuz etkilendiği ifade edilen Ece Gürel'in sağlık durumu stabil olarak değerlendirildi. Doktorlar, vücudundaki donma riskini azaltmak amacıyla özel bir tedavi uyguladıklarını belirtti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde hayatta kalan Gürel'in tedavisi, bir süre daha hastanede sürecek.
ECE GÜREL NEREDE BULUNDU?
Ece Gürel'e ulaşan arama kurtarma ekipleri, büyük bir heyecan yaşadı. Sağlık ekipleri hızla bölgeye ulaşırken, genç mimarın şokta olduğu fark edildi. Ece Gürel'in sağlık durumunu izlemek üzere hastaneye gelen ve Gürel'i bulan MAG-AME gönüllüsü Turan Altun, yaşananları şu şekilde anlattı: "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.
Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye başladı. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, o anları şöyle ifade etti: "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ancak 72 saatin ardından vücudu tamamen buz kesmişti. Üzerine termal battaniye serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye başladı ve bağırmaya başladı. Bu, sinirlerinin düzgün çalıştığını gösteriyordu ve biz çok sevindik. Sonrasında normal yola kadar 2 kilometre taşıdık."
↪ Turan Altun, akşam saat 21.00 civarında alana gelerek arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Altun, şunları ifade etti:
"Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6. ve 7. koordinatlarda arama yaptık. Aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. Güvenliğimizi sağlamak için 4 çevik kuvvet ekibi bizimle birlikteydi. Toplamda 30 metrelik alanlarda tarama yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu tür çalışmalarda aktif gönüllüleriz. Alanın içinde ekip arkadaşım ile birlikte yan yana çalıştık. Ben, bulunduğunu duyurup bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu tür eğitimler alıyoruz. Her şeyin doğru şekilde yapılması gerektiği gibi, alanda da ona göre hareket ettik."
ECE GÜREL NASIL HAYATTA KALDI?
Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği'nin lideri Yusuf Ahmet Kulca, Ece Gürel'in 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını soranlara, "Hava çok soğuktu. 4 gün boyunca yemek ve su yoktu. Ancak, ormanın kendisi ona koruyuculuk yapmış olabilir. Orman mühendisliği bilgisi, Gürel'in hayatta kalmasına yardımcı olmuş olabilir," şeklinde cevap verdi.
ECE GÜREL OLAYI NEDİR?
↪ Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü, Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek ayrılan Ece Gürel (36) için yakınları kaybolduğu ihbarında bulundu. Bu ihbarın ardından polis, AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ilçe belediyesi arama kurtarma ekibi, geniş çaplı bir arama başlattı. Ayrıca, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları, Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışmalarını sürdürdü.
↪ Belgrad Ormanı'ndaki aramalarda, Gürel'e ait cep telefonu ve kişisel eşyalar bulundu. Ayrıca, kaybolan kadının evinden çıkarkenki görüntüleri, ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden inişi ve orman girişinde inmesi, araç içi kameralarına yansıdı.
Fotoğraflar: AA, DHA