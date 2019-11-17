Kainat Güzeli Azra Akın'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte çok konuşulan görüntü

Azra Akın, 2002 yılında Kainat Güzeli seçilmiş ve uzun bir süre Kıvanç Tatlıtuğ ile sevgili kalmıştı. Şu an 37 yaşında ve Atakan Koru ile evli olan Azra Akın, oğlu Demir ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmezken, ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafını görenler, daha çocuk yaştayken ileride güzel olacağının belli olduğu yönünde yorumlarda bulundu. İşte Azra Akın'ın çocukluk hali...