Kainat Güzeli Azra Akın'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı! İşte çok konuşulan görüntü
Atakan Koru ile yaptığı evliliğin ardından Edirne'ye yerleşen 2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın oğlu Demir sosyal medya kullanıcıları tarafından hayranlıkla takip ediliyor. 37 yaşındaki Azra Akın, oğlu ile çekildiği fotoğraflarla sosyal medyada çok konuşulurken ortaya çıkan bir fotoğrafla herkes şaşkına döndü. İşte "Gerçek bir kainat güzeli" yorumlarına neden olan o fotoğraf...
17.11.2019 17:00
- Son Güncelleme: 17.11.2019 17:00
Azra Akın, 2002 yılında Kainat Güzeli seçilmiş ve uzun bir süre Kıvanç Tatlıtuğ ile sevgili kalmıştı. Şu an 37 yaşında ve Atakan Koru ile evli olan Azra Akın, oğlu Demir ile sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmezken, ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafını görenler, daha çocuk yaştayken ileride güzel olacağının belli olduğu yönünde yorumlarda bulundu. İşte Azra Akın'ın çocukluk hali...
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