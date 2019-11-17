Ezel dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay'ın oğlunu görenler şoke oldu! Babasının kopyası...

Ezel dizisindeki performansı ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan 47 yaşındaki Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar Falay'ı görenler şoke oldu. Hiç kuşkusuz Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri, bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Ezel dizisi... Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ezel, hala adından söz ettirmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünde "Ezel adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadını kullanır?" sorusu için yarışmacı telefon jokerini kullanmak isteyince ekran başındakiler şoke oldu. Sosyal medyaya damga vuran bu soru Kenan İmirzalıoğlu'nu da güldürdü. Telefon jokerini kullanan kadın yarışmacı, yardım istediği kişinin "Emin olmamakla birlikte Alemdar" demesiyle 'Alemdar' şıkkında karar kıldı. Telefondaki kişi, yarışmacının yanlış yanıt vermesine sebep oldu. Kadın yarışmacı, böylelikle yarışmadan bin TL ile ayrıldı. Bu gelişme üzerine Ezel hayranları dizideki oyuncuların özel hayatını araştırmaya başladı. Ezel'de Kerpeten Ali'yi canlandıran Barış Falay'ın yıllara meydan okuyan görüntüsüne şaşıran hayranları, oğlunun başarılı oyuncuya benzerliği ile bir kez daha şaşkınlık yaşadı.

17.11.2019 17:44 - Son Güncelleme: 17.11.2019 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





