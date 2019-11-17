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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Pınar Altuğ meğer...

Çocuklar Duymasın dizisi ile 7'den 70'e herkesin sevdiği iki isim; Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı... 17 yıl önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı döneme damga vurmuşlardı. Aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ikili geçtiğimiz aylarda Çocuklar Duymasın'ın son bölümüyle veda etti. 2023'te yeniden yayınlanacağı ifade edilen Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

17.11.2019 16:32 - Son Güncelleme: 17.11.2019 16:32
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Pınar Altuğ meğer...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı. İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Pınar Altuğ meğer...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Pınar Altuğ meğer...

KADİR DOĞULU - 178 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Pınar Altuğ meğer...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek şaşırttı! Pınar Altuğ meğer...

SİBEL CAN - 165 CM

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