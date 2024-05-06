Kahtalı Mıçe'den kötü haber! Gırtlak kanserine yakalandığı ortaya çıktı! İşte Kahtalı Mıçe’nin sağlık durumu! “Dualarınızı esirgemeyin”

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile "Felaket Tellalı" olarak anılan Onur Akay, ünlü türkücü Kahtalı Mıçe 'nin gırtlak kanserine yakalandığını açıkladı.

Onur Akay, şu ifadeleri kullandı: "Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan nam-ı diğer Kahtalı Mıçe zor günler geçiriyor. Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor.

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin."