50 yaşındaki Hande Ataizi iddialı tarzıyla sokak sokak dolaştı! O kareler görenleri şaşkına çevirdi: Jartiyer mi o?

Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, kadrosunda yer aldığı Bihter filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı krizle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü oyuncunun sokak stilini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Jartiyer mi o?"," Çok iddialı", "Yırtmaçta sınır tanımamış" yorumlarında bulundu. İşte o paylaşım...