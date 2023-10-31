50 yaşındaki Hande Ataizi iddialı tarzıyla sokak sokak dolaştı! O kareler görenleri şaşkına çevirdi: Jartiyer mi o?

Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, kadrosunda yer aldığı Bihter filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı krizle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü oyuncunun sokak stilini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Jartiyer mi o?"," Çok iddialı", "Yırtmaçta sınır tanımamış" yorumlarında bulundu. İşte o paylaşım...
Ruhsar dizisiyle ülke çapında tanınırlığını arttıran Hande Ataizi, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Hande Ataizi, son olarak kadrosunda yer aldığı Bihter filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı krizle gündeme geldi.
Farah Zeynep Abdullah'ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği yapımda yer alan Hande Ataizi'nin, daha önce beğendiğini söylediği oyuncuyla arası bozuldu. Abdullah ve Ataizi arasında sette başlayan gerilim, çok konuşuldu.