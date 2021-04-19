RAMAZAN İMSAKİYE
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Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! "Annesi gibi zarif ve alımlı'

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bırakan ve annesine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa Ural, yakın arkadaşının doğum gününü kutladığı fotoğraflarla dikkat çekti. 26 yaşındaki Melisa'yı görenler, 'Annesi gibi zarif ve alımlı' diyor. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ve kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

19.04.2021 18:20 - Son Güncelleme: 19.04.2021 18:28
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Annesi gibi zarif ve alımlı'

"ANNESİ GİBİ ZARİF VE ALIMLI'

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.

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Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Annesi gibi zarif ve alımlı'

İki ünlü ismin de boyları kadar evlatları oldu. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Engincan ve Melisa adında iki evladı, şimdiki eşi Ezgi Can Ural'dan ise Gisella Ural adında bir kız evladı var.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Annesi gibi zarif ve alımlı'

Yakın arkadaşının doğum gününü kutlayan Melisa, Instagram pozlarıyla adından bir kez daha söz ettirdi. Attığı her adımla gündeme gelen Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ı görenler, ' "Annesi gibi zarif ve alımlı' diyor.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Annesi gibi zarif ve alımlı'

İşte birbirlerine olan bağlılıklarıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen Sibel Can'ın çocukları Engincan Ural, Melisa Ural, Emir Aksüt başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Annesi gibi zarif ve alımlı'

MELİSA URAL