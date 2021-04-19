Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! "Annesi gibi zarif ve alımlı'
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bırakan ve annesine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa Ural, yakın arkadaşının doğum gününü kutladığı fotoğraflarla dikkat çekti. 26 yaşındaki Melisa'yı görenler, 'Annesi gibi zarif ve alımlı' diyor. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ve kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
"ANNESİ GİBİ ZARİF VE ALIMLI'
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Sibel Can, henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk dünyaya getiren çift,1999 yılında yollarını ayırdı ve başka evlilikler yaptı.