Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! "Annesi gibi zarif ve alımlı'

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa ip askılı siyah elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bırakan ve annesine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa Ural, yakın arkadaşının doğum gününü kutladığı fotoğraflarla dikkat çekti. 26 yaşındaki Melisa'yı görenler, 'Annesi gibi zarif ve alımlı' diyor. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ve kardeşleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

19.04.2021 18:20 - Son Güncelleme: 19.04.2021 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





