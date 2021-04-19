Her hareketiyle dillerde! EDHO'nun Behzat Façalı'sı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Meğerse Emir Benderlioğlu'nun eşi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu yakışıklılığı ve karizmasıyla çok konuşulan isimler arasına girerken hakkındaki bilgiler de dizinin hayranları tarafından merak edildi. Benderlioğlu hakkında ortaya çıkan o bilgi ise duyanları hayrete düşürdü. İşte EDHO'nun karizmatik oyuncusu Emir Benderlioğlu hakkındaki o bilgiler...
19.04.2021 21:02
- Son Güncelleme: 19.04.2021 21:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu yakışıklılığı ve karizmasıyla çok konuşulan isimler arasına girerken hakkındaki bilgiler de dizinin hayranları tarafından merak edildi. Benderlioğlu hakkında ortaya çıkan o bilgi ise duyanları hayrete düşürdü.