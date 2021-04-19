RAMAZAN İMSAKİYE
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Her hareketiyle dillerde! EDHO'nun Behzat Façalı'sı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Meğerse Emir Benderlioğlu'nun eşi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu yakışıklılığı ve karizmasıyla çok konuşulan isimler arasına girerken hakkındaki bilgiler de dizinin hayranları tarafından merak edildi. Benderlioğlu hakkında ortaya çıkan o bilgi ise duyanları hayrete düşürdü. İşte EDHO'nun karizmatik oyuncusu Emir Benderlioğlu hakkındaki o bilgiler...

19.04.2021 21:02 - Son Güncelleme: 19.04.2021 21:51
Her hareketiyle dillerde! EDHO'nun Behzat Façalı'sı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Meğerse Emir Benderlioğlu'nun eşi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Behzat Façalı'sı hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu yakışıklılığı ve karizmasıyla çok konuşulan isimler arasına girerken hakkındaki bilgiler de dizinin hayranları tarafından merak edildi. Benderlioğlu hakkında ortaya çıkan o bilgi ise duyanları hayrete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her hareketiyle dillerde! EDHO'nun Behzat Façalı'sı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Meğerse Emir Benderlioğlu'nun eşi...

EDHO'ya Çakırbeyli Ailesi'ne düşmanı olarak giren 'Façalı Ailesi' daha sonra Çakırbeylilerin dostu oldu. Façalı Ailesi'nin üyesi Behzat Façalı da diziye damga vurdu.

Her hareketiyle dillerde! EDHO'nun Behzat Façalı'sı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Meğerse Emir Benderlioğlu'nun eşi...

Dizide Çakırbeyki Ailesi'nin üyelerinden ilyas ile atışmaları ilgi odağı olurken yakışıklı oyuncunun dizi dışındaki hayatı da mercek altına alındı.

Her hareketiyle dillerde! EDHO'nun Behzat Façalı'sı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Meğerse Emir Benderlioğlu'nun eşi...

Yakışıklı oyuncu hakkındaki ortaya çıkan gerçek ise şaşkına çevirdi.

Her hareketiyle dillerde! EDHO'nun Behzat Façalı'sı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Meğerse Emir Benderlioğlu'nun eşi...

EŞİ CEREN BENDERLİOĞLU DA EDHO'DA

Yakışıklı oyuncu Emir Benderlioğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından didik didik edilirken ünlü oyuncunun güzel eşinin de EDHO'da rol aldığı öğrenildi.