Kafesi kapanan Şeyma Subaşı'dan şok sözler: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyorum

Subaşı açıklamasında, "Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Ben 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hep sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum.

Kafenin isminden, menülerindeki bütün renklerine, her şeyine benim kadar karar verdim. Ardından ekiple beraber, benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Bu başta gerçekten çok güzel gitti. Bunda tabi ki benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasının payı büyüktü. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.