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Kafesi kapanan Şeyma Subaşı'dan şok sözler: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyorum

Acun Ilıcalı ile uzun süreli ilişkisini evlilikle taçlandıran ancak bu mutluluğu sadece 1 yıl süren ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu kez namaz açıklamalarıyla gündeme geldi. Şeyma Subaşı, Youtube kanalından yaptığı yayınla çok konuşuldu. Bir süredir Bebek'te bulunan kafesinin kapanacağı konuşulan Subaşı, iddiaları yalanlamıştı ancak önceki gün Healthyish'in kepenkleri indi. Şeyma Subaşı, bu gelişme üzerine Youtube kanalından açıklamalarda bulundu. Şeyma Subaşı'nın namaz açıklaması ise herkesi şoke etti! İşte Şeyma Subaşı'nın Youtube açıklamaları...

10.12.2019 11:13 - Son Güncelleme: 10.12.2019 12:19
Kafesi kapanan Şeyma Subaşı'dan şok sözler: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyorum

Şeyma Subaşı Youtube kanalından açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir Bebek'te bulunan kafesinin kapanacağı iddia edilen Şeyma Subaşı, her defasında bu iddiaları yalanlamıştı ancak dün kafenin kepenkleri indirildi. Şeyma Subaşı, Youtube kanalından yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Kafesi kapanan Şeyma Subaşı'dan şok sözler: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyorum

Bir süredir Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Şeyma Subaşı, dün kafesini kapatacağı iddialarıyla çok konuşulmuştu. Son videosunda da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Subaşı, Healthyish'in kepenk indirmesi ve battığı yönündeki soru üzerine açıklama yaptı.

Kafesi kapanan Şeyma Subaşı'dan şok sözler: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyorum

Subaşı açıklamasında, "Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Ben 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hep sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum.

Kafenin isminden, menülerindeki bütün renklerine, her şeyine benim kadar karar verdim. Ardından ekiple beraber, benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Bu başta gerçekten çok güzel gitti. Bunda tabi ki benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasının payı büyüktü. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.

Kafesi kapanan Şeyma Subaşı'dan şok sözler: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyorum

'KAFENİN ENERJİSİ DÜŞTÜ'
Benim yaz olayım başladı, Nisan ayından itibaren Miami'ye uzun süre gittim. Ondan önce de Tulum'da kaldım. Sonra sürekli yurt dışı oldu. Kafe restoran işinde, eğer sen başında olmazsa asla işleyemez. Bizde ki şansızlık diyelim ama aslında çok da değil. Benim sürekli yurt dışına çıkmam, kafenin enerjisini düşürmüş oldu. Ben kafede olduğum zaman çalışanlara enerji veriyordum, benim enerjimle onlar yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığımda, orası personelinden yemeğine kadar biz de kalitesel değil de enerjisel düştü.

Kafesi kapanan Şeyma Subaşı'dan şok sözler: Hayat şartları yüzünden namaz kılamıyorum

'KİRAMIZ ÇOK YÜKSEK'
Bir de gerçekten ama gerçekten kiramız çok yüksek. Alkol de satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar, doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır.

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