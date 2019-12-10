Tuğba Özay'a yangın şoku! Kül oldu...

Tuğba Özay'ın çiftliğinin yanında bulunan İngiliz Kathle Michell ve Alan Leslle Michell çiftinin yerleşik yaşadığı tripleks villanın alt katında dün saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İngiliz çift 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerinin ardından yangına kendi imkanlarıyla da müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Michell çifti, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

10.12.2019 11:42 - Son Güncelleme: 10.12.2019 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





