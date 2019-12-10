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Hadise ile Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran... Bu dans görüntüleri sosyal medyayı salladı

Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi, 9 Aralık Pazartesi günü yayınlanan son bölümü finaliyle herkes şaşırttı. Dizide Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın vurulduğu sahne, sonrasında sosyal medyada çok konuşuldu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın diziden ayrılırken, herkes Uğur Yıldıran'ın kim olduğunu merak ediyor. Bir anda en çok konuşulan isimlerden biri olan Uğur Yıldıran'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan görüntüleri ortalığı kasıp kavurdu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ile Hadise'nin dans görüntüleri ağızları açık bırakacak, Kemal Yıldıran'ın değişimine inanamayacaksınız.

10.12.2019 10:29 - Son Güncelleme: 10.12.2019 10:37
Hadise ile Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran... Bu dans görüntüleri sosyal medyayı salladı

Çukur dizisininin yayınlanan son bölümünde Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın vurulduğu sahne sosyal medyayı salladı desek yeridir.

Hadise ile Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran... Bu dans görüntüleri sosyal medyayı salladı

Diziye veda etmesi beklenen Uğur Yıldıran ve Aras Bulut İynemli'nin hem ağladığı hem ağlattığı sahne sonrası Uğur Yıldıran en çok merak edilen isimlerden biri oldu.

Hadise ile Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran... Bu dans görüntüleri sosyal medyayı salladı

Dizide Yamaç'ın yakınlarından birini canlandıran Uğur Yıldıran bu kadar merak edilince hakkında her detay sosyal medyada döküldü bile. Ancak en çok dikkat çekeni Hadise ile ilgili olanı oldu.

Hadise ile Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran... Bu dans görüntüleri sosyal medyayı salladı

Dizide ağır abi olan Uğur Yıldıran özel hayatında bambaşka biri. Birazdan görecekleriniz de bunun kanıtı.

Hadise ile Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran... Bu dans görüntüleri sosyal medyayı salladı

GELELİM HADİSE İLE OLAN BAĞINA...

Tarihler 2009 yılını gösterdiğinde ünlü şarkıcı Hadise 'Düm Tek Tek' adlı şarkı ile Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etti.

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