Hadise ile Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran... Bu dans görüntüleri sosyal medyayı salladı
Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi, 9 Aralık Pazartesi günü yayınlanan son bölümü finaliyle herkes şaşırttı. Dizide Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın vurulduğu sahne, sonrasında sosyal medyada çok konuşuldu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın diziden ayrılırken, herkes Uğur Yıldıran'ın kim olduğunu merak ediyor. Bir anda en çok konuşulan isimlerden biri olan Uğur Yıldıran'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan görüntüleri ortalığı kasıp kavurdu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran ile Hadise'nin dans görüntüleri ağızları açık bırakacak, Kemal Yıldıran'ın değişimine inanamayacaksınız.
10.12.2019 10:29
- Son Güncelleme: 10.12.2019 10:37
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