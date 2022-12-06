'Kadırgalı'nın kardeşi gibi duruyor' Çağlar Ökten'in kaynanasına bakın! Seda Sayan'ın annesini görenler dilini ısırdı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, Nisan ayında Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.
Seda Sayan'ın annesini görenler inanamadı! Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten'le dünya evine giren Sayan'ın annesi gündeme geldi. Ayşe Ak Gürsaçar hakkında ''Kadırgalı'nın kardeşi gibi duruyor'' yorumları geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü isim, kendisi gibi masmavi gözleri olan annesiyle kareleri yayınladı. Sosyal medyayı sallayan fotoğrafı merak edenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. İşte güzelliğiyle kızını sollayan Ayşe Ak Gürsaçar...
Çiftin Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.
Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.
ANNESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Seda Sayan'ın başarı merdivenlerini tırmanırken yanında olan isim Ayşe Ak Gürsaçar, kızına hem maddi hem de manevi destek olmuştu. Şimdilerde 80 yaşlarında olduğu konuşulan Ayşe Ak Gürsaçar'ın sağlığının yerinde olduğu biliniyor.