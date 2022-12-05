68’inci yaşını kutladı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Doğum günü kızını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...
Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak Yeşilçam'a "Merhaba" diyen Gülşen Bubikoğlu, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu ve 7'den 70'e bir hayran kitlesine ulaştı. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi önemli isimlerle kamera karşısına geçen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Mahçup Delikanlı, Evcilik Oyunu ve daha nice filmle hafızalara kazındı. Yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettiren oyuncu, son olarak Instagram paylaşımıyla gündem oldu. 68'inci yaşını kutlayan Bubikoğlu, kızı ve yakınlarıyla doğum günü pastasının önünde verdiği pozu yayınladı. "Doğum günü kızıydım" diyen ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha parmak ısırttı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
05.12.2022 18:21 - Son Güncelleme: 05.12.2022 18:21
Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
68 yaşına basan Yeşilçam yıldızı son haliyle bir kez daha kendine hayran bırakarak iltifat yağmuruna tutuldu.