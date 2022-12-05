Vav TV İzle
Haberler Magazin 68’inci yaşını kutladı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Doğum günü kızını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

68’inci yaşını kutladı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Doğum günü kızını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak Yeşilçam'a "Merhaba" diyen Gülşen Bubikoğlu, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu ve 7'den 70'e bir hayran kitlesine ulaştı. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi önemli isimlerle kamera karşısına geçen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Mahçup Delikanlı, Evcilik Oyunu ve daha nice filmle hafızalara kazındı. Yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettiren oyuncu, son olarak Instagram paylaşımıyla gündem oldu. 68'inci yaşını kutlayan Bubikoğlu, kızı ve yakınlarıyla doğum günü pastasının önünde verdiği pozu yayınladı. "Doğum günü kızıydım" diyen ünlü oyuncu, son haliyle bir kez daha parmak ısırttı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

Takvim
05.12.2022 18:21 - Son Güncelleme: 05.12.2022 18:21
68’inci yaşını kutladı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Doğum günü kızını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
68’inci yaşını kutladı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Doğum günü kızını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

68’inci yaşını kutladı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Doğum günü kızını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmeyen Bubikoğlu, doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

68’inci yaşını kutladı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Doğum günü kızını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

Kızı Zeynep ve yakınlarıyla doğum gününü kutlayan Bubikoğlu, pastanın önünde verdiği pozu "Bugün, çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi" notuyla yayınladı.

68’inci yaşını kutladı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Doğum günü kızını görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...

68 yaşına basan Yeşilçam yıldızı son haliyle bir kez daha kendine hayran bırakarak iltifat yağmuruna tutuldu.

SON DAKİKA