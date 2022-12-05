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Haberler Magazin 4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İlk açıklama geldi! Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İlk açıklama geldi! Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Yaptığı paylaşımla hayranlarını üzen Çağlayan, ardından ameliyat olacağını duyurmuştu. 4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak durumu hakkında bilgi vermişti. Armağan Çağlayan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu taburcu oldu. Kamera karşısına geçen Çağlayan, ameliyat sonrası ilk kez konuştu ve yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.12.2022 19:05 - Son Güncelleme: 05.12.2022 20:05
4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İlk açıklama geldi! Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir'de 4,5 saatlik bir operasyon geçiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

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4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İlk açıklama geldi! Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

Operasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlayan, yaşadığı süreci anlattı.

4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İlk açıklama geldi! Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Aslında sadece check-up için gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık'ın odasına girdiğimde 'En korktuğum yere geldim' dedim sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar.

4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İlk açıklama geldi! Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

Merda hoca geçen mart ayında Edremit'te çektirdiğim filme bakmış. 3 milimetre olan kitle 16 milimetreye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda 'Her yıl check-up yaptırmaya gidin' demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın.

4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İlk açıklama geldi! Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

"ERKEN TEŞHİS, HAYAT KURTARIYOR"
Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı. Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış.

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