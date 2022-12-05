4,5 saatlik ameliyattan çıkan Armağan Çağlayan’ın sağlık durumunda yeni gelişme! İlk açıklama geldi! Akciğer kanseri teşhisi konulmuştu...

Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Aslında sadece check-up için gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık'ın odasına girdiğimde 'En korktuğum yere geldim' dedim sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar.