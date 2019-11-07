Baba Parası filmindeki tiplemeyle çok konuşulan Ahmet Kural sevgilisinden ayrıldı mı? İşte Ahmet Kural'ın açıklaması
Türk sinemasının son yıllarda yetiştirdiği en önemli komedi oyuncularından Ahmet Kural, 'Baba Parası' filminde müthiş bir performansa imza attı. Kural filmde, ölen babasının mirasının peşine düşen ve bu uğurda üvey annesiyle kıyasıya bir mücadele içine giren 'Kıbrıslı Selim' karakterine hayat veriyor. Ahmet Kural, başrolünü Murat Cemcir ile paylaştığı 'Baba Parası' filminin galasında sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıkmıştı. Bir kanalda yayınlanan magazin programında Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik hakkında bir detaya değinildi. Ortaya çıkan bu detay Ahmet Kural ile sevgilisinin ayrıldığı yönünde dedikoduları da beraberinde getirdi. Peki daha önce evlenme teklifi ettiği ileri sürülen Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik'ten ayrıldı mı? İşte Kural'ın açıklaması...
Türk sinemasının son yıllarda yetiştirdiği en önemli komedi oyuncularından Ahmet Kural, 'Baba Parası' filminde müthiş bir performansa imza attı. Kural filmde, ölen babasının mirasının peşine düşen ve bu uğurda üvey annesiyle kıyasıya bir mücadele içine giren 'Kıbrıslı Selim' karakterine hayat veriyor.
Kural, 'Baba Parası'nda komik lafları, atletik yapısının yanı sıra, Kıbrıs Türkleri'nin kendine has şivesini başarıyla canlandırdı. Oyuncu, Kıbrıslı tiplemesi için şu açıklamayı yaptı: Kıbrıslı Selim için günlerce çalıştım. Rol arkadaşım aslen Kıbrıslı olan usta oyuncu Osman Alkaş bana çok destek verdi. Kıbrıs'ta da birebir ders aldım ve Kıbrıslı soydaşlarımızla bol bol sohbet ettim. Ayrıca Youtube'dan Kıbrıslı kardeşlerimizin videolarını izledim. Konuşmalarını, espri anlayışlarını inceledim. Sette herkes çok beğendi. Kıbrıslı Selim'i hayranlarımın da çok seveceklerini umuyorum.
Ahmet Kural'ın, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'e evlilik teklif ettiği iddia edilmişti. Ahmet Kural, başrolünü Murat Cemcir ile paylaştığı 'Baba Parası' filminin galasında sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıkmıştı. Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur. " şeklinde cevap vermişti.