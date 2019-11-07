Baba Parası filmindeki tiplemeyle çok konuşulan Ahmet Kural sevgilisinden ayrıldı mı? İşte Ahmet Kural'ın açıklaması

Ahmet Kural'ın, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'e evlilik teklif ettiği iddia edilmişti. Ahmet Kural, başrolünü Murat Cemcir ile paylaştığı 'Baba Parası' filminin galasında sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıkmıştı. Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur. " şeklinde cevap vermişti.

