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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı kokan hareketlerinin fiyatı akıllara zarar! Coachella 2023'te giydiklerinin fiyatı...

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı kokan hareketlerinin fiyatı akıllara zarar! Coachella 2023'te giydiklerinin fiyatı...

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Ilıcalı, Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya soluğu Coachella 2023'te almıştı. Sosyal medyada 'Şeyma Subaşı kokan hareketler' yorumlarına maruz kalan Altunkaya'nın festival tarzının maaliyeti dudak uçuklatan cinsten.

28.04.2023 08:58 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:00
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı kokan hareketlerinin fiyatı akıllara zarar! Coachella 2023’te giydiklerinin fiyatı...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı.

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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı kokan hareketlerinin fiyatı akıllara zarar! Coachella 2023’te giydiklerinin fiyatı...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı kokan hareketlerinin fiyatı akıllara zarar! Coachella 2023’te giydiklerinin fiyatı...

Geçtiğimiz günlerde Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı kokan hareketlerinin fiyatı akıllara zarar! Coachella 2023’te giydiklerinin fiyatı...

Daha sonra Acun Ilıcalı o iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın Şeyma Subaşı kokan hareketlerinin fiyatı akıllara zarar! Coachella 2023’te giydiklerinin fiyatı...

ÇAĞLA COACHELLA'DA

Kısa süre önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya geçtiğimiz hafta sonu Coachella festivalindeydi.

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