Kadir Doğulu’nun biricik eşi Neslihan Atagül karnı burnunda bikinili yakalandı! Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu!

Fatih Harbiye dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 8 yıl önce dünyaevine girmiş ve geçen haftalarda bebek beklediklerini açıklamıştı. Ünlü çiftten Atagül, siyah bikinisi ile tatilde kameralara yakalandı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İşte Neslihan Atagül'ün karnı burnunda son hali ve bebeğinin cinsiyeti...