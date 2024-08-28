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Kadir Doğulu’nun biricik eşi Neslihan Atagül karnı burnunda bikinili yakalandı! Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu!

Fatih Harbiye dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 8 yıl önce dünyaevine girmiş ve geçen haftalarda bebek beklediklerini açıklamıştı. Ünlü çiftten Atagül, siyah bikinisi ile tatilde kameralara yakalandı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İşte Neslihan Atagül'ün karnı burnunda son hali ve bebeğinin cinsiyeti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 13:41 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 13:41
Kadir Doğulu’nun biricik eşi Neslihan Atagül karnı burnunda bikinili yakalandı! Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu! 1

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladı. Ünlü çift, ilişkilerini 2016 senesinde de evlilikle taçlandırdı.

Kadir Doğulu’nun biricik eşi Neslihan Atagül karnı burnunda bikinili yakalandı! Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu! 2

O günden bu yana magazin manşetlerinden düşmeyen ikili, kimi zaman romantik pozlarıyla ortalığı salladı kimi zaman ise ihanet iddialarıyla adlarından söz ettirdi.

Kadir Doğulu’nun biricik eşi Neslihan Atagül karnı burnunda bikinili yakalandı! Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu! 3

Haklarında ortaya atılan tüm iddialara rağmen mutluluklarından ödün vermeyen çift, tam gaz aşklarına devam ederken bebek müjdesiyle hayranlarını sevindirdi.

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