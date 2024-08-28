Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’den romantik yıldönümü paylaşımı! Kız almadan düğüne her detayı paylaştı: “Koskoca bir yıl geçmiş”

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mesut karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, geçen yıl İrem Uslu ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Kız almadan düğüne her detayı paylaşan Bilgin'in kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...