PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’den romantik yıldönümü paylaşımı! Kız almadan düğüne her detayı paylaştı: “Koskoca bir yıl geçmiş”

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mesut karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, geçen yıl İrem Uslu ile dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Kız almadan düğüne her detayı paylaşan Bilgin'in kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 15:09 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 15:09
Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’den romantik yıldönümü paylaşımı! Kız almadan düğüne her detayı paylaştı: Koskoca bir yıl geçmiş 1

Güldür Güldür Show'da Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin, geçen yıl İrem Uslu ile nikah masasına oturdu.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’den romantik yıldönümü paylaşımı! Kız almadan düğüne her detayı paylaştı: Koskoca bir yıl geçmiş 2

Evliliklerinde bir yılı geride bırakan ünlü çiftten Uğur Bilgin, sosyal medya hesabında yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin’den romantik yıldönümü paylaşımı! Kız almadan düğüne her detayı paylaştı: Koskoca bir yıl geçmiş 3

Kız almadan düğüne her detayı paylaşan Bilgin'in kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

SON DAKİKA