Kadın İsterse'nin Cavit'iydi... Kazım Akşar'dan acı haber! Melek Baykal paylaştı Çağla Şıkel ve Nilgün Belgün kahroldu: "Bu kadar acının üstüne..."
Kadın İsterse'nin Cavit'iydi... Kazım Akşar'dan acı haber! Melek Baykal paylaştı Çağla Şıkel ve Nilgün Belgün kahroldu.69 yaşındaki Kazım Akşar hayatını kaybetti. 2004 yılında "Kadın İsterse" adlı dizideki Cavit rolü ile tanınan oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrası Melek Baykal da bir paylaşım yaptı. Baykal, acı haberi "Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah" sözleriyle duyurdu.
28.02.2023 11:44 - Son Güncelleme: 28.02.2023 11:51
"BU KADAR ACININ ÜSTÜNE..."
Kadın İsterse'nin Cavit'iydi... Kazım Akşar'dan acı haber! Melek Baykal paylaştı Çağla Şıkel ve Nilgün Belgün kahroldu.
2004 yılında Hülya Avşar ile Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştıkları "Kadın İsterse" adlı dizide çapkın Cavit rolüyle tanınan Kazım Akşar'dan acı haber geldi.
MELEK BAYKAL, ÇAĞLA ŞIKEL VE NİLGÜN BELGÜN YIKILDI
Melek Baykal acı haberi sosyal medyadan paylaşarak "Ahhhh ki ne ahh… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çook üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.