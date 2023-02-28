İbrahim Tatlıses’in veliahtı deniyordu Hülya Avşar kucağına gıdıklamıştı! Küçük İbo artık evli çocuklu koskoca bir adam son hali...

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.