Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço 'sert konuştuğum için üzgünüm' dedi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: "Tam anlamıyla ahlaksızlık..."

Manço, sahada canla başla çalıştıklarını söyledi: "12 gün boyunca gönüllü olarak sahada göreve gittim. Tam anlamıyla ahlaksızlık gördüm. Orada binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm. Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı. Madencilerin ise bu ülke insanı hakkınızı ödeyemez. Gelip o kadar insanı aydınlığa kavuşturdunuz ki..."