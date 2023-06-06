25 yılı devirdiler! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı’sı Hakan Karahan'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o ünlü şarkıcıyla...
Kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Sahra Şaş, Burak Çelik ve Ebru Özkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kayıkçı karakterini canlandıran Hakan Karahan'ın hayatı merak edildi. ATV ekranlarında yayınlanan dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Hakan Karahan'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Karahan'ın ünlü şarkıcıyla 25 yıldır aşk yaşadığını ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bakın Hakan Karahan'ın sevgilisi kimmiş...
06.06.2023 23:47 - Son Güncelleme: 06.06.2023 23:47
Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Kayıkçı rolüyle izleyici karşısına çıkan Hakan Karahan'ın hayatı merak edildi.
HAKAN KARAHAN KİMDİR?
1 Ocak 1960'ta İstanbul'da doğan Hakan Karahan, Robert Kolej'ini bitirdi ve lisans eğitimi almak için ABD'ye gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.
Yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısı olan Hakan Karahan'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, "Hakan Karahan'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Karahan'ın ünlü şarkıcıyla 25 yıldır aşk yaşadığını ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.