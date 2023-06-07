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Haberler Magazin 2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

Survivor'un 2023 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Cansu Tuman'ın hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında arama motorlarında "Cansu Tuman kimdir? Survivor Cansu Tuman nereli, kaç yaşında, mesleği ne?" sorularının yanıtı aratıldı. Tuman'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. "Cansu Tuman aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cansu Tuman'ın memleketi...

takvim.com.tr
07.06.2023 01:52 - Son Güncelleme: 07.06.2023 01:52
2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

Survivor'un 2023 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Cansu Tuman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

CANSU TUMAN KİMDİR?
Tam adı Cansu Büşra Tuman olan Teşkilat'ın Celine'i ve ekranların sevilen ismi Cansu Tuman, 1994 yılında dünyaya geldi. Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi almaktadır.

2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

Tuman ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

Tuman'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. "Cansu Tuman aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

İşte Cansu Tuman başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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