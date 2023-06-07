2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...
Survivor'un 2023 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Cansu Tuman'ın hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında arama motorlarında "Cansu Tuman kimdir? Survivor Cansu Tuman nereli, kaç yaşında, mesleği ne?" sorularının yanıtı aratıldı. Tuman'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. "Cansu Tuman aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cansu Tuman'ın memleketi...
07.06.2023 01:52 - Son Güncelleme: 07.06.2023 01:52
Survivor'un 2023 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Cansu Tuman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
CANSU TUMAN KİMDİR?
Tam adı Cansu Büşra Tuman olan Teşkilat'ın Celine'i ve ekranların sevilen ismi Cansu Tuman, 1994 yılında dünyaya geldi. Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi almaktadır.
Tuman'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. "Cansu Tuman aslen nereli?" sorusunun yanıtını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.