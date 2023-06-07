2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

Tuman ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.