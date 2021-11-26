'Kaçış' dizisi Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu ve Onur Bay'ı bir araya getirdi! Hikayesini kendi elleriyle yazdı! Dizi sektörü karışacak
Ünlü oyuncular, Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu ve Onur Bay'ı bir araya getiren dizi Kaçış'ın çekimleri başladı. Disney Plus için çekilecek ilk Türk yapımı olan dizinin çekimleri Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Dizinin konusu ise bir hayli dikkat çekti. Savaş muhabiri iki kişinin hayatını konu edinen Kaçış'ın ilk bölümü ise 8 bölüm olarak planlandı. Arka Sokaklar dizisinden çıktıktan sonra yüzü bir türlü gülmeyen oyuncu Onur Bay'ın kendini göstermesine imkan sağlayan dizi merakla bekleniyor.
26.11.2021 09:59
- Son Güncelleme: 26.11.2021 10:00
2006 yılından bu yana yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay 15 yıl sonra diziden ayrılarak yeni projelerde yer almaya başladı. 25 yaşındaki oyuncu son olarak Son Yaz adlı dizide yer aldı. 26. bölüm sonra reytinglerin düşük olması nedeniyle final yapan dizide sadece 5 bölüm oynayabilen genç oyuncu 'durmak yok yola devam' diyerek hemen başka projelerde adını duyurmaya başladı. Onur Bay'ın Engin Akyürek'in hikayesini yazdığı Disney Plus dizisinde oynayacağı ortaya çıktı. Dizi resmen ünlü geçiti! Kimler var kimler... İşte detaylar...
Kaçış dizisinin başrolünde de dizinin hikaye ve senaryosunu yazan Engin Akyürek olacak. Akyürek, partneri İrem Helvacıoğlu ile iki savaş muhabirini canlandıracak.