'Kaçış' dizisi Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu ve Onur Bay'ı bir araya getirdi! Hikayesini kendi elleriyle yazdı! Dizi sektörü karışacak

2006 yılından bu yana yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay 15 yıl sonra diziden ayrılarak yeni projelerde yer almaya başladı. 25 yaşındaki oyuncu son olarak Son Yaz adlı dizide yer aldı. 26. bölüm sonra reytinglerin düşük olması nedeniyle final yapan dizide sadece 5 bölüm oynayabilen genç oyuncu 'durmak yok yola devam' diyerek hemen başka projelerde adını duyurmaya başladı. Onur Bay'ın Engin Akyürek'in hikayesini yazdığı Disney Plus dizisinde oynayacağı ortaya çıktı. Dizi resmen ünlü geçiti! Kimler var kimler... İşte detaylar...