Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı’yı gören ’bu kim’ dedi

Ünlü türkücü Songül Karlı yine değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık imaj değiştiren 48 yaşındaki Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...