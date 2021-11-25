Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı'yı gören 'bu kim' dedi
Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bıçak altına yatmıştı.. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetikli görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı'nın son hali çok konuşuldu. Songül Karlı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...
25.11.2021 17:06
- Son Güncelleme: 25.11.2021 17:09
Ünlü türkücü Songül Karlı yine değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık imaj değiştiren 48 yaşındaki Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...