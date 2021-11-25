Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı'yı gören 'bu kim' dedi

Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı'yı gören 'bu kim' dedi

Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bıçak altına yatmıştı.. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetikli görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı'nın son hali çok konuşuldu. Songül Karlı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...

25.11.2021 17:06 - Son Güncelleme: 25.11.2021 17:09
Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı’yı gören ’bu kim’ dedi

Ünlü türkücü Songül Karlı yine değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık imaj değiştiren 48 yaşındaki Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı’yı gören ’bu kim’ dedi

Seda Sayan ve Serap Paköz gibi isimlerin son dönemde tercih ettiği Fransız askısı işlemini yaptırdığını duyuran Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylamıştı.

Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı’yı gören ’bu kim’ dedi

Ünlülerin estetik cerrahı Kıvanç Emre Davun'a operasyonu yaptıran sanatçı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaşmıştı.

Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı’yı gören ’bu kim’ dedi

Davun'la video'sunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Sanatçı, yüzündeki değişimleri de takipçilerine anlamıştı.

Songül Karlı gerdirdi de gerdirdi son halini tanımanıza imkan yok! Estetiksizliğiyle övünen Songül Karlı’yı gören ’bu kim’ dedi

İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı...

SON DAKİKA