Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'
Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 2020'nin şüphesiz en çok konuşulan aşkı Kaan Yıldırım - Hadise çiftinden geldi. Attıkları her adımla magazin gündeminde yer alan Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, evlilik arifesinde. Bir küsüp bir barışan ikili, aralarındaki buzları eritti. Pandemiden sonra evlenecekleri konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştiren ve dekolteden uzak duran Hadise, yılbaşı kıyafetiyle de dikkat çekmişti. Son olarak Instagram'dan havalı fotoğraflar paylaşan Hadise'nin dekoltesi sosyal medyada, 'Aman Kaan Bey kızmasın' şeklinde yorumlandı.
07.02.2021 14:24
- Son Güncelleme: 07.02.2021 14:34
"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"
Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demiş ve ardından ikiliden Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde poz gelmişti.