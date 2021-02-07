Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demiş ve ardından ikiliden Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde poz gelmişti.