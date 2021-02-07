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Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 2020'nin şüphesiz en çok konuşulan aşkı Kaan Yıldırım - Hadise çiftinden geldi. Attıkları her adımla magazin gündeminde yer alan Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, evlilik arifesinde. Bir küsüp bir barışan ikili, aralarındaki buzları eritti. Pandemiden sonra evlenecekleri konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştiren ve dekolteden uzak duran Hadise, yılbaşı kıyafetiyle de dikkat çekmişti. Son olarak Instagram'dan havalı fotoğraflar paylaşan Hadise'nin dekoltesi sosyal medyada, 'Aman Kaan Bey kızmasın' şeklinde yorumlandı.

07.02.2021 14:24 - Son Güncelleme: 07.02.2021 14:34
Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise göğüs dekolteli paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı! 2020'nin Ocak ayından bu yana oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, evlilik yolunda...

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Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

ÖPMEYE DOYAMADI
Aralarındaki buzları eriten ikiliden Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

Oyuncunun, Hadise'ye evlenme teklif ettiği ve 'Evet' cevabını aldığı söyleniyor. Çift düğün için pandeminin bitmesini bekleyecek ve yaz aylarında nikah masasına oturacak.

Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"
Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demiş ve ardından ikiliden Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde poz gelmişti.

Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra imajında yeniliğe giden Hadise, Instagram'dan yayınladığı yeni fotoğraflarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.