Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali aynı anneannesinin gençliği...
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torunu evlendi! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali anneannesine benzetildi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Düğüne ait fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, anneannesine benzetildi. Hülya Koçyiğit ise torunu için duygusal satırlar kaleme aldı.
İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.