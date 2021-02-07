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Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali aynı anneannesinin gençliği...

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torunu evlendi! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali anneannesine benzetildi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Düğüne ait fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, anneannesine benzetildi. Hülya Koçyiğit ise torunu için duygusal satırlar kaleme aldı.

07.02.2021 13:34 - Son Güncelleme: 07.02.2021 13:39
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali aynı anneannesinin gençliği...

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Sevgilisi Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetildi.

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Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali aynı anneannesinin gençliği...

Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çift, pandemi döneminde dünyaevine girdi. Nikaha pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali aynı anneannesinin gençliği...

Yeşilçam'ın sevilen ismi Hülya Koçyiğit ise, torununun nikahından paylaştığı aile fotoğrafına duygusal not yazdı.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali aynı anneannesinin gençliği...

Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli halini görenler, anneannesi Hülya Koçyiğit'in geçliğine benzetti.

Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli hali aynı anneannesinin gençliği...

İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.