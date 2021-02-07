Bugünkü
Takvim

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber! Koronavirüse yakalanan Cemal Can Canseven'in durumu...

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Başak Sayan, Songül Öden ve Okan Karacan'dan gelen koronavirüs haberi bu kez de Aleyna Tilki ile birlikte İşte Bu Benim Masalım dizisinde oynayan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den geldi. Sağlık durumu hakkında Instagram'dan bilgi veren Cemal Can Canseven tedaviye başladı.

07.02.2021 16:22 - Son Güncelleme: 07.02.2021 16:30
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber! Koronavirüse yakalanan Cemal Can Canseven'in durumu...

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Instagram'dan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta sette fenalaşan Aleyna Tilki'den sonra Canseven'den de üzücü bir haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber! Koronavirüse yakalanan Cemal Can Canseven'in durumu...

Cemal Can koronavirüs oldu. Cemal Can Canseven yaptırdığı korona testi pozitif çıktığını bu fotoğrafla duyurdu.Ünlü isim açıklamasında "Evde karantina sürecim başladı, ilaçlarımı almaya başladım" dedi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber! Koronavirüse yakalanan Cemal Can Canseven'in durumu...

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

Oyuncu Başak Sayan'dan geçtiğimiz ocak ayında korkutan bir açıklamaya imza attı. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Başak Sayan, 10 gün önce yakalandığı koronavirüsü yendiğini söyledi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber! Koronavirüse yakalanan Cemal Can Canseven'in durumu...

Hastalığı atlattıktan sonra açıklama yapan Sayan karantina dönemini şu sözlerle anlattı: Oyuncu, ''Eve kargo geliyor, haftada bir alışveriş günü. Oradan kapmış olabilirim'' dedi. Hastalığı semptomsuz geçiren Başak Sayan, karantinada biraz da olsa yalnız kalmanın kendisine iyi geldiğinin altınız çizdi. İşte Sayan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber! Koronavirüse yakalanan Cemal Can Canseven'in durumu...

"EVDEN DIŞARI HİÇ ÇIKMADIM"

"Her hastalık kişinin zihinsel bir durumunun dış dünyadaki yansımasıdır. 10 gün önce idrar yolu enfeksiyonu geçirirken konulan kovid teşhisiyle birlikte odama kapanıp karantinada zaman geçirirken neden evden dışarı hiç çıkmadığım halde ve evde başka kimse pozitif olmadığı halde hastalandığımı anladım.