Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber! Koronavirüse yakalanan Cemal Can Canseven'in durumu...

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Başak Sayan, Songül Öden ve Okan Karacan'dan gelen koronavirüs haberi bu kez de Aleyna Tilki ile birlikte İşte Bu Benim Masalım dizisinde oynayan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den geldi. Sağlık durumu hakkında Instagram'dan bilgi veren Cemal Can Canseven tedaviye başladı.

07.02.2021 16:22 - Son Güncelleme: 07.02.2021 16:30