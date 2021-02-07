Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber! Koronavirüse yakalanan Cemal Can Canseven'in durumu...
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Başak Sayan, Songül Öden ve Okan Karacan'dan gelen koronavirüs haberi bu kez de Aleyna Tilki ile birlikte İşte Bu Benim Masalım dizisinde oynayan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den geldi. Sağlık durumu hakkında Instagram'dan bilgi veren Cemal Can Canseven tedaviye başladı.
Hastalığı atlattıktan sonra açıklama yapan Sayan karantina dönemini şu sözlerle anlattı: Oyuncu, ''Eve kargo geliyor, haftada bir alışveriş günü. Oradan kapmış olabilirim'' dedi. Hastalığı semptomsuz geçiren Başak Sayan, karantinada biraz da olsa yalnız kalmanın kendisine iyi geldiğinin altınız çizdi. İşte Sayan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:
"EVDEN DIŞARI HİÇ ÇIKMADIM"
"Her hastalık kişinin zihinsel bir durumunun dış dünyadaki yansımasıdır. 10 gün önce idrar yolu enfeksiyonu geçirirken konulan kovid teşhisiyle birlikte odama kapanıp karantinada zaman geçirirken neden evden dışarı hiç çıkmadığım halde ve evde başka kimse pozitif olmadığı halde hastalandığımı anladım.