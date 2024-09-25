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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan ilk aşk karesi geldi!

Bir dönem adı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Alışık'la anılan Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka'da buldu. "Ortalıkta adam kalmadı" açıklamalarıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, aylardır ser verip sır vermediği ilişkisini sonunda sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın ilk aşk karesi...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 00:38 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 00:52
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan ilk aşk karesi geldi! 1

"Ortalıkta adam kalmadı" açıklamalarıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, aylardır ser verip sır vermediği ilişkisini sonunda sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın ilk aşk karesi...

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan ilk aşk karesi geldi! 2

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan Hafsanur Sancaktutan'ın adı bir dönem Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ile anılmıştı.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’dan ilk aşk karesi geldi! 3

Kerem Alışık ile tanışma aşamasında oldukları ancak ilişkinin devam etmediği bilinen Hafsanur Sancaktutan aradığı aşkı Kubilay Aka'da buldu.

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