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Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hadise o iddiaya çok kızdı! 'Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!'

Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise'den o iddiaya yanıt geldi. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık ilişkilerine kaldığı yerden devam eden Hadise'nin O Ses Türkiye çekimleri için kıyafet alışverişine başladığı ve bunun için 100 bin lira ödediği haberlerinin gündeme gelmesiyle ünlü şarkıcı köpürdü. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hadise, 'Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!' dedi. Giyimi ile sık sık gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz yılbaşında göğüs dekolteli kırmızı elbisesine ödediği ücretle günlerce konuşulmuştu.

12.01.2021 13:52 - Son Güncelleme: 12.01.2021 14:02
Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hadise o iddiaya çok kızdı! 'Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!'

Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hadise o iddiaya çok kızdı! Hadise, geçtiğimiz günlerde 100 bin liralık alışveriş yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti..

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Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hadise o iddiaya çok kızdı! 'Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!'

Nisan ayında başlayacak olan O Ses Türkiye çekimleri için hazırlık yapan Hadise, İtalya ve Amerika'dan elbise getirttiği iddialarına cevap verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Hadise, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hadise o iddiaya çok kızdı! 'Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!'

"YARATILAN ALGI BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç harcamadığım paraların haberlerini bugüne kadar birçok kez okudum. Bu tarz masa başında yapılmış ve gerçeği yansıtmayan haberlere normalde cevap vermem ancak pandemi nedeni ile milyonlarca insan ciddi bir şekilde ekonomik zorluk yaşarken böyle gerçek dışı haberlerle yaratılan algı beni gerçekten rahatsız ediyor ve üzüyor. Umarım güzel günler yakındır. Herkese sevgilerimle..." dedi.

Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hadise o iddiaya çok kızdı! 'Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!'

AŞKLARI 2020'YE DAMGA VURDU

Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliği, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çifti ile birlikte geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından biriydi. Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.

Kaan Yıldırım'la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Hadise o iddiaya çok kızdı! 'Yaratılan algı beni rahatsız ediyor!'

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"

Ancak çiftin aşkları yaklaşık 8 ay sürdü. Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.

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