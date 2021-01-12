Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı! Meğer ikisi de en son 4 gün önce...
Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı geldi. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin boşanma haberi sonrasında gözler ikiliye çevrildi. İlk paylaşım Cenk Küpeli'den geldi. 2019 yılında evlendiği eşi Demet Şener hakkında yazdığı satırlarla dikkat çeken Cenk Küpeli'nin ardından Demet Şener de eski eşinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından takipçilerine sundu. İkilinin boşanma açıklaması sonrası 4 gün önce yaptıkları son paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Hürriyet'in haberine göre; 21 Haziran 2019'da dünyaevine giren Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı. Bu sabah İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sine gelen Şener ve Küpeli evliliğini noktaladı. 2.5 ay aşk yaşadığı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener'in boşanma haberi sonrası gözler ikilinin sosyal medya hesaplarına çevrildi.
İlk paylaşım Küpeli'den geldi. Cenk Küpeli Instagram paylaşımında, "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına duyduğum saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim..." dedi. Ardından eski eşinin bu paylaşımını Demet Şener de kendi Instagram sayfasından paylaşarak destek verdi.