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Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı! Meğer ikisi de en son 4 gün önce...

Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı geldi. Magazin gündemine son dakika olarak düşen Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin boşanma haberi sonrasında gözler ikiliye çevrildi. İlk paylaşım Cenk Küpeli'den geldi. 2019 yılında evlendiği eşi Demet Şener hakkında yazdığı satırlarla dikkat çeken Cenk Küpeli'nin ardından Demet Şener de eski eşinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından takipçilerine sundu. İkilinin boşanma açıklaması sonrası 4 gün önce yaptıkları son paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

12.01.2021 14:23 - Son Güncelleme: 12.01.2021 15:15
Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı! Meğer ikisi de en son 4 gün önce...

Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı geldi. İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandırdıktan kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile dünyaevine giren ünlü manken Demet Şener boşandı. İkilinin arasındaki 9 yaş fark dikkat çekmiş ve günlerce konuşulmuştu.

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Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı! Meğer ikisi de en son 4 gün önce...

Hürriyet'in haberine göre; 21 Haziran 2019'da dünyaevine giren Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı. Bu sabah İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sine gelen Şener ve Küpeli evliliğini noktaladı. 2.5 ay aşk yaşadığı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener'in boşanma haberi sonrası gözler ikilinin sosyal medya hesaplarına çevrildi.

Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı! Meğer ikisi de en son 4 gün önce...

İlk paylaşım Küpeli'den geldi. Cenk Küpeli Instagram paylaşımında, "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına duyduğum saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim..." dedi. Ardından eski eşinin bu paylaşımını Demet Şener de kendi Instagram sayfasından paylaşarak destek verdi.

Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı! Meğer ikisi de en son 4 gün önce...

NEDEN BOŞANDILAR?

Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu iddia edildi.

Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı! Meğer ikisi de en son 4 gün önce...

Boşanan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin Instagram hesabından 4 gün önce yaptığı paylaşımda ikisinin de çocukluk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunması dikkatlerden kaçmazken, Küpeli ve Şener'e ayrılık haberiyle ilgii mesajlar da yağdı.

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