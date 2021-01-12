Demet Şener ve Cenk Küpeli'den ayrılık paylaşımı! Meğer ikisi de en son 4 gün önce...

İlk paylaşım Küpeli'den geldi. Cenk Küpeli Instagram paylaşımında, "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına duyduğum saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim..." dedi. Ardından eski eşinin bu paylaşımını Demet Şener de kendi Instagram sayfasından paylaşarak destek verdi.