Survivor Sahra Işık'ın eşinden boşanma açıklaması! Evlilik yıldönümünde kocasına hayatının şokunu yaşatmıştı! Eşi bakın kim çıktı

'Survivor 2014', 'Survivor 2015', 'Survivor All Star 2018' ve şimdi de 'Survivor All Star 2024'te yarışan Sahra Işık, son olarak Nagihan Karadere ile yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu. Işık şimdi ise evlilik yıldönümlerinde hayatının şokunu yaşattığı eşiyle gündeme geldi. Işık'ın eşi geçen günlerde kameralara yansıdı ve boşanma açıklamasıyla dikkat çekti. İşte o açıklama ve Sahra Işık'ın eşi...