Survivor Sahra Işık'ın eşinden boşanma açıklaması! Evlilik yıldönümünde kocasına hayatının şokunu yaşatmıştı! Eşi bakın kim çıktı

'Survivor 2014', 'Survivor 2015', 'Survivor All Star 2018' ve şimdi de 'Survivor All Star 2024'te yarışan Sahra Işık, son olarak Nagihan Karadere ile yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu. Işık şimdi ise evlilik yıldönümlerinde hayatının şokunu yaşattığı eşiyle gündeme geldi. Işık'ın eşi geçen günlerde kameralara yansıdı ve boşanma açıklamasıyla dikkat çekti. İşte o açıklama ve Sahra Işık'ın eşi...
'Survivor 2014', 'Survivor 2015', 'Survivor All Star 2018' ve şimdi de 'Survivor All Star 2024'te yarışan Sahra Işık, 2019 yılında dünyaevine girmişti.
Hem geçirdiği estetik operasyonları hem de yarışmadaki performansıyla adından sık sık söz ettiren Işık, bir dönem eşi ile evlilik yıldönümünde yaşadığı olayla gündeme gelmişti.
3 yıl önce evlene çift, evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıkmıştı. Işık bu yemekte eşine hayatının şokunu yaşatmıştı.