Kaan Yıldırım'dan 'Hadise sen kimsin ki' pozları peş peşe 'erkekte kalite!' Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı iddia edilen Kaan'ın yüzü gülüyor
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı son dönemin en çok konuşulan aşklarından biriydi. Sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak ilişkilerini cümle aleme gösteren çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı geçtiğimiz aylarda. Sonrasında işler daha daha sarpa sardı. Önce Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le anıldı. Sonrasında Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler'le sevgili olduğu ortaya çıktı. Kaan Yıldırım şimdiler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde.
20.08.2021 08:56
- Son Güncelleme: 20.08.2021 08:58
Kaan Yıldırım aşkı başladığında nasıl gündeme bomba gibi düştüyse bitişi de öyle gündeme bomba gibi düştü. Daha öncede pek çok kez ayrılık yaşayan çift sonunda kesin ayrılık kararı almıştı. Ardından Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le, Hadise'nin adı da Mehmet Dinçerler'le anıldı.
NE OLMUŞTU?
Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.