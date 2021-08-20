Kaan Yıldırım’dan ’Hadise sen kimsin ki’ pozları peş peşe ’erkekte kalite!’ Çağla Şıkel’le aşk yaşadığı iddia edilen Kaan’ın yüzü gülüyor

Kaan Yıldırım aşkı başladığında nasıl gündeme bomba gibi düştüyse bitişi de öyle gündeme bomba gibi düştü. Daha öncede pek çok kez ayrılık yaşayan çift sonunda kesin ayrılık kararı almıştı. Ardından Kaan Yıldırım'ın adı Çağla Şıkel'le, Hadise'nin adı da Mehmet Dinçerler'le anıldı.