Esra Dermancıoğlu'nun kendisini aldatan eski eşi sonunda ortaya çıktı 'Memo sana makarna yapayım! Çukurova'nın eski yıldızı...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyadan her yaptığıyla olay yaratan Esra Dermancıoğlu son olarak, kendisini aldattığını söylediği ve kızı Refia'nın babası olan eski eşiyle paylaşım yaptı. Esra Dermancıoğlu'nun 'Çok hoşça kal Refoşumuz:) Memo arada bir gel sana makarna yapayım.' notuyla paylaştıı fotoğraf yoğun ilgi gördü.
Sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Esra Dermancıoğlu, son paylaşımında kızı ve eski eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyuncunun fotoğrafı on binden fazla beğeni topladı.
Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından beklenmeyen bir fotoğraf paylaştı.
Oyuncunun, herkesin merak ettiği ama şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ve kızı Refia Dermancıoğlu ile olan fotoğrafı büyük ilgi çekti. Esra Dermancıoğlu fotoğrafı, "Çok hoşça kal Refoşumuz :) Memo arada bir gel sana makarna yapayım" notuyla paylaştı.
ESRA DERMANCIOĞLU: ALDATILDIM
Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın 'Duy Beni' adlı programına katılan Esra Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etmişti.