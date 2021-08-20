Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıf. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda.