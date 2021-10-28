Hande Erçel Kerem Bürsin'den ayrıldı! Ünlü çiftten üzen haber! Sosyal medyadaki paylaşımı herkesi üzdü! İstikamet yurtdışı
İtalya ve İspanya gezisinin ardından bir önceki gün Türkiye'ye dönen Kerem Bürsin hemen sevgilisi Hande Erçel'in yanına koşup hasret gidermişti. Erçel'in kendisini havaalanında yarım saat beklediğini öğrenen Bürsin'in yüzünde gülümsemeler dikkat çekmişti. Günler sonra birbirlerine kavuşan ünlü çiftten üzen haber geldi. Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. Güzel oyuncu sevgilisini Türkiye'de bırakıp rotasını yırtdışına çevirdi.
28.10.2021 08:37
- Son Güncelleme: 28.10.2021 08:37
Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra aşkı dizideki partneri Kerem Bürsin'de buldu. Bir süredir birlikte olan ünlü çift Bürsin'in yurdışına gitmesiyle birbirlerine hasret kalmıştı. İş için iki farklı ülkeye giden Kerem Bürsin'i dönüşte sevgilisi Hande Erçel havaalnında karşılamıştı. Birbirlerine kavuşan çift bir kaç saat sonra yine ayrıldı.
DÜN KEREM GELDİ BUGÜN HANDE GİTTİ!
Sabah saatlerinde ülkeyi terk eden Hande Erçel sosyal medyada önce uçakta olduğunu gösteren fotoğraf paylaştı.