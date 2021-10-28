Hande Erçel Kerem Bürsin'den ayrıldı! Ünlü çiftten üzen haber! Sosyal medyadaki paylaşımı herkesi üzdü! İstikamet yurtdışı

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Hande Erçel şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra aşkı dizideki partneri Kerem Bürsin'de buldu. Bir süredir birlikte olan ünlü çift Bürsin'in yurdışına gitmesiyle birbirlerine hasret kalmıştı. İş için iki farklı ülkeye giden Kerem Bürsin'i dönüşte sevgilisi Hande Erçel havaalnında karşılamıştı. Birbirlerine kavuşan çift bir kaç saat sonra yine ayrıldı.