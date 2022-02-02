Kaan Yıldırım ile Danla Bilic’ten dikkat çeken hamle! O detay magazin gündemine bomba gibi düştü! ‘Aşk mı yaşıyorlar?’ dedirtti
Kaan Yıldırım ile Danla Bilic'ten dikkat çeken hamle! Oyuncu Kaan Yıldırım, meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra şarkıcı Hadise'yle yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkisinde aradığı mutluluğu bulamamıştı. Sürpriz bir şekilde yollarını ayıran ikiliden Hadise, geçen günlerde yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'le evlilik kararı almıştı. Hadise'nin evlilik haberlerinin ardından dikkat çeken bir hamle de Kaan Yıldırım'dan geldi. Ünlü oyuncu ile YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
02.02.2022 18:34
- Son Güncelleme: 02.02.2022 18:54
Oyuncu Kaan Yıldırım, meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile boşandıktan sonra şarkıcı Hadise'yle yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Ancak Hadise ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda giden 1.5 yıllık ilişkilerini Haziran 2021'de ani bir kararla noktalamıştı.
Hadise ayrılığın ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamış ve geçen günlerde sevgilisinin evlilik teklifine 'Evet' yanıtını vermişti.
Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye başlayan Danla Bilic ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadıkları iddia edildi.