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Haberler Magazin Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar’ın eşini herkes biliyordu! Kızı bakın hangi oyuncu çıktı Sadakatsiz’in Asya’sı meğer...

Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar’ın eşini herkes biliyordu! Kızı bakın hangi oyuncu çıktı Sadakatsiz’in Asya’sı meğer...

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar; Süper Baba, Kadın, Umutsuz Ev Kadınları ve Gönül işleri gibi birçok yapımda rol aldı. Son olarak başrollerini Caner Cindoruk ile Cansu Dere'nin üstlendiği Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya Günalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı merak edildi. Kendisi gibi oyuncu eşi Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırımlar'ın kızının kim olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte Bennu Yıldırımlar'ın güzeller güzeli oyuncu kızı...

02.02.2022 18:02 - Son Güncelleme: 02.02.2022 18:02
Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar’ın eşini herkes biliyordu! Kızı bakın hangi oyuncu çıktı Sadakatsiz’in Asya’sı meğer...

Süper Baba, Kadın, Umutsuz Ev Kadınları ve Gönül işleri gibi birçok yapımda rol alan Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar’ın eşini herkes biliyordu! Kızı bakın hangi oyuncu çıktı Sadakatsiz’in Asya’sı meğer...

Son olarak Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya Günalan karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı merak edildi.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar’ın eşini herkes biliyordu! Kızı bakın hangi oyuncu çıktı Sadakatsiz’in Asya’sı meğer...

1995 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emin Yarar ile nikah masasına oturan Bennu Yıldırımlar'ın kızının kim olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar’ın eşini herkes biliyordu! Kızı bakın hangi oyuncu çıktı Sadakatsiz’in Asya’sı meğer...

Yıldırımlar'ın anne-babasının izinden giderek oyuncu olan kızı görenleri şaşkına çevirirken annesiyle benzerliği dikkat çekti.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’iydi! Bennu Yıldırımlar’ın eşini herkes biliyordu! Kızı bakın hangi oyuncu çıktı Sadakatsiz’in Asya’sı meğer...

İşte başta Bennu Yıldırımlar olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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